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Sakarya'da aynı noktada 3 ayrı kaza meydana geldi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 24 saat içerisinde aynı kavşakta gerçekleşen 3 ayrı kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne yansıdı.

İHA | 11.03.2019 - 11:45..
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Suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarını saniye saniye kaydetti.

Serdivan İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kameralara yansıyan 24 saatlik görüntülerde, 3 trafik kazasının kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülüyor.

Sakarya’da 24 saatte aynı kavşakta 3 ayrı kaza ViDEO

Sakarya'da aynı noktada 3 ayrı kaza meydana geldi

Vatandaşların kazalardan dolayı tedirgin olduğu belirtiliyor.

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