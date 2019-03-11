Sakarya'da aynı noktada 3 ayrı kaza meydana geldi

Suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları, Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarını saniye saniye kaydetti.
Serdivan İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kameralara yansıyan 24 saatlik görüntülerde, 3 trafik kazasının kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülüyor.
Sakarya’da 24 saatte aynı kavşakta 3 ayrı kaza ViDEO
Vatandaşların kazalardan dolayı tedirgin olduğu belirtiliyor.