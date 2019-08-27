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Sakarya'da bir araç hareket halindeyken yandı

Seyir halindeyken alev alan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA | 27.08.2019 - 22:20..
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde akşam saatlerinde bir araçta yangın meydana geldi.

Ailesi ile birlikte evine gitmekte olan 54 AAE 864 plakalı araç sürücüsü M.Ç., aracın ön kısmından duman geldiğini gördü. Durup aracının kaput kısmını açan sürücü alev alan aracına ilk etapta çevredeki vatandaşlarla müdahale etmeye çalıştı.

Sakarya'da bir araç hareket halindeyken yandı

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine çağrılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Kullanılamaz hale gelen araçta yangının çıkış nedeni ise bilinmiyor.

Sakarya'da bir araç hareket halindeyken yandı

Sakarya'da bir araç hareket halindeyken yandı

Sakarya'da bir araç hareket halindeyken yandı

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