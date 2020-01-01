Sakarya'da bir ilk: Boy uzatma ameliyatı

İstanbul’da ikamet eden ve yaklaşık 10 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu boy uzatma ameliyatına karar veren Gürkan Cihan isimli vatandaş, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Uysal’a başvuruda bulundu.

1.70 OLMAK İSTİYOR

Geçmiş yaşlarından bu yana boyunu uzatabilmenin hayaliyle yaşadığını aktaran Cihan’ın, 25 Aralık 2019 tarihinde yapılan ve başarıyla son bulan ameliyatının mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Ameliyat öncesinde 1.63 boyuna sahip olan Gürkan Cihan’ın hedefi ise uygulanan tedavi ile 7-8 santimlik bir boy uzamasıyla 1.70 olmak.

"SABIRLA BEKLEDİM"

Azminin sonucunda böyle bir ameliyatın gerçekleştirdiğini ve operasyon sonucu mutluluğunu dile getiren Gürkan Cihan, “Operasyonum hocam Prof. Dr. Mustafa Uysal ve ekibi tarafından titiz, dikkatli ve çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu ameliyatların ülkemizde olması için de sabırla bekledim. Azmimin sonucunda Türkiye’deki doktorlarımızın da bu konuda çok iyi tecrübeler edinip bu yerlere geldiklerini gördükten sonra ameliyatı olmaya karar verdim.” dedi.

Sakarya'da boy uzatma ameliyatı gerçekleştirildi VİDEO

7-8 SANTİM UZAYABİLİR

Kısa boylu dünyaya geldiğini ve bunu değiştirmenin pek mümkün olmayacağını düşündüğü için yaşadığı üzüntüyü dile getiren Cihan, ilerleyen teknoloji ile birlikte ameliyat kararı aldığını ifade ederek, “Bir takım elbise veya bir kot pantolonu çok rahatlıkla giyemiyordum. Daha doğrusu çocukluğumdan beri hep bir arabam, evim veya hiçbir şeyim olmasa bile boyumun 7-8 santimetre uzun olmasını istedim. Kısa boylu dünyaya geldiğim ve bunu değiştirmenin pek mümkün olamayacağını düşündüğüm için çok üzülüyordum. Araştırdım ve çokta bilgi sahibi oldum. En sonunda günümüzde teknolojinin bu seviyelere gelmiş olmasıyla beraber ameliyatıma karar verdim.” diye konuştu.

"ÇİVİLERİN TİPLERİ VAR"

Sakarya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uysal ise “Hastamızın kendisi boyu ile alakalı çok ciddi sıkıntılara sahipti. Yaptığımız incelemeler sonucu boy uzatma ameliyatının kendisi için uygun olduğunu düşündük. Her 2 femur dediğimiz uyluk kemiklerinden birer kemik kesisi yaparak, uzatma ameliyatını gerçekleştirdik. Bu ameliyat çok sık uygulanan, yaygın bir ameliyat değil. Türkiye’de tabiki uygulanıyor ama bu bölgede özellikle bir ilk diyebileceğimiz bir ameliyat. Belli riskleri var fakat tekniğine uygun yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde etme şansı var. Görüldüğü üzere dışarıdan hiçbir cihaz yok hastamızda. İçeriye konulan kendinden uzayabilen bir çivi. Bu çivinin limitleri var, çivi tiplerine göre. Hastamız Gürkan Cihan’a koyduğumuz çivinin limiti 8 santim. Her şey yolunda giderse, 8 santim uzayabilir ama bunu sınırlayan bazı şeyler var, yumuşak dokunun dengesi, dizinin düz durabilmesi, yürüme dengesinin bozulmaması, vücut oranının bozulmaması gibi. Planladığımız en az 6 santim uzatma şeklinde. Sonrasını gidişata göre kendisiyle oturup karar vereceğiz.” dedi.