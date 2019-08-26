Sakarya'da bir kişi annesine küfreden kuzenini öldürdü

Kısa süre önce askerliğini yapıp, Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki ailesinin yanına dönen 21 yaşındaki İlhan Karayaka, 20 Ağustos günü kayboldu.

BAŞININ ARKA KISMINDAN VURULDU

Hakkında arama çalışması başlatılan Karayaka'nın, iki gün önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dua Sokak'a 500 metre uzaktalıktaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, Karayaka'nın başının arkasından tabancayla tek el ateş edilerek, öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştıkları şüphesiyle Karayaka'nın amcası F.K., amca oğlu M.C.K. (16), S.A. (19) ve O.T.'yi (16) gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanmasının ardından Karayaka'nın M.C.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. M.C.K., ifadesinde cinayeti itiraf etti.

ANNESİNE KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Karayaka'nın 5 ay önce trafik kazasında ölen annesine sürekli küfür ettiğini öne süren M.C.K., yanındaki ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş ederek cinayeti işlediğini söyledi. Olayı babasına anlattığını da dile getiren M.C.K., daha sonra olay yerine gidip boş kovanı aldığını ve suç aleti tabancayı sakladığını belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmada ifadeleri tamamlanan öz amca F.K., amca oğlu M.C.K., S.A. ve O.T.'yi Pamukova Adliyesi'ne sevk etti.