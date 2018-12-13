Basın Sözcüsü David Keyes'in cinsel istismar uyguladığı yönündeki suçlamalarının ardından görevinden istifa ettiği bildirildi.

Netanyahu'nun Uluslararası Basın Sözcüsü istifa etti

Kızıltepe ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Zergen deresinin taşmasıyla yollar göle döndü, bazı evleri su bastı.

Sakarya'da çarpışan iki otomobilden birinin motoru koptu

Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Siirt'te bir esnaf, iş yerinde yavrulayan kedi ve yavrularını sahiplenme kararı aldı.

İş yerinde doğuran kedi ve yavrularını sahiplendi

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Netanyahu yine Suudi Arabistan'ı destekledi

İsrail Başbakanı, "S.Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur" açıklamasında bulundu