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Sakarya'da çarpışan iki otomobilden birinin motoru koptu

Akyazı ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA | 13.12.2018 - 06:06..
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Kazanın şiddetiyle otomobillerden birinin motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.
Kaza, gece saatlerinde Akyazı Batakköy mevkiinde meydana geldi. Mustafa Uluköylü yönetimindeki otomobil ile İsmail Yılmaz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Sakarya'da çarpışan iki otomobilden birinin motoru koptu

Kazanın şiddetiyle otomobillerden birinin motoru yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Kazada, otomobillerde sıkışan Mustafa Uluköylü, İsmail Yılmaz, Furkan Dertli ve Arif Kar yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.


Sakarya'da çarpışan iki otomobilden birinin motoru koptu

Sakarya'da çarpışan iki otomobilden birinin motoru koptu

Sakarya'da çarpışan iki otomobilden birinin motoru koptu

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