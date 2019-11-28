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Sakarya'da çelik kasa çaldılar, Ankara'da yakalandılar

Sakarya'daki bir ikametten çelik kasa çaldıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Çalınan kasa, Ankara'da boş bir arazide bulundu.

AA | 28.11.2019 - 17:36..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir ikametteki çelik kasanın çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.D. (37), Ö.Ü. (37) ve R.İ.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Sakarya'da çelik kasa çaldılar, Ankara'da yakalandılar

ANKARA'DA BULUNDULAR

Şüphelilerin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına alarak Sakarya'ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da çelik kasa çaldılar, Ankara'da yakalandılar VİDEO

KASAYI SAKARYA'DAN ANKARA'YA GÖTÜRMİŞLER

Şüphelileri, Ankara'ya çaldıkları kasayla geldikleri ve kasayı açtıktan sonra boş bir araziye bıraktıkları tespit edildi.

Sakarya'da çelik kasa çaldılar, Ankara'da yakalandılar

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