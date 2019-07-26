taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6628
Euro
6.2995
Altın
1418.7
Borsa
102837.19
Gram Altın
257.759

Sakarya'da çelik konstrüksiyonu çalmak isteyen hırsızlar

İnşaat halindeki tesise gelen 9 kişi çelik konstrüksiyonları kamyona yüklerken yakalandı.

AA | 26.07.2019 - 15:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli'den ve Sakarya'nın Hendek ilçesinden Yeni Ormanköy Mahallesi'nde Ali Fidancı'ya ait inşaat halindeki bir tesise gelen 9 kişi, oksijen tüpü ve ekskavatör yardımıyla söktükleri çelik konstrüksiyonları kamyona yükleyerek çalmak istedi.

İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan ekskavatör, kamyon ve 2 oksijen tüpüne el koydu.

6 KİŞİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ekipler, kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'da çelik konstrüksiyonu çalmak isteyen hırsızlar

Şirket sahibi Ali Fidancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine imalatı yapmayı planladıkları tesisi, sanayi imarı alamadıkları gerekçesiyle faaliyete geçiremediklerini anlattı.

"BÜTÜN EMEKLERİMİZ YOK OLDU"

İmar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesini aldıklarını, bu yıl inşaatı tamamlayıp faaliyete geçmeyi planladıklarını aktaran Fidancı, "Fakat bu olayla karşılaşınca bütün emeklerimiz yok oldu. Şu anda 1 milyon lira ile 1,2 milyon lira zararımız var." diye konuştu.

Sakarya'da çelik konstrüksiyonu çalmak isteyen hırsızlar

Fidancı, söz konusu çelik malzemenin kullanılamaz duruma geldiğini, hurdaya vermeleri halinde büyük zarara uğrayacaklarını söyledi.

Şüpheliler hakkında "açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Sakarya'da çelik konstrüksiyonu çalmak isteyen hırsızlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

159
Kabinede revizyon gündemde

Kabinede revizyon gündemde

162
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

174
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

580
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

274
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

395
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir