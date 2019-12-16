taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8482
Euro
6.5201
Altın
1476.5
Borsa
111125.51
Gram Altın
277.486
Bitcoin
40852.74

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı

Kum boşaltmak için damperini kaldıran kamyonun elektrik tellerine takılması sonucu çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İHA | 16.12.2019 - 21:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Hızırtepe Mahallesi Yalçın Sokak’ta yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kamyon sürücüsü damperini kaldırmak istediği sırada damper elektrik tellerine çarptı. Kopan elektrik telleri nedeniyle kamyonun yakıt deposu alev aldı. Kamyonun tutuşmasıyla alevler yol kenarındaki bir evin doğalgaz kutusuna sıçradı. Doğalgazın alevlenmesiyle yangın iyice büyüdü.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını gören vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AGDAŞ ekiplerine haber verdi. AGDAŞ ekipleri bölgenin doğalgazını keserken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Hızırtepe Mahallesi Muhtarı Fatih Eltutan, “Olayın başladığı esnada evime doğru gidiyordum, o sırada olayın oluş anını gördüm. Kamyonet, kum boşaltmak için damperini kaldırdığı sırada yüksek gerilim hattının enerjisi yüksek olduğu için o metali çekti ve patlama yaptı. Patlama ile birlikte aracın alev alması bir oldu. Allah’tan şoför kamyonun içerisinden kendisini dışarıya zor attı. Patlamanın yaşandığı bölgede doğalgazın geçmesi yangını daha da büyüttü, ekipler gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Allah’a şükür can kaybımız yok. Evde yangın esnasında birileri vardı ama onlar da tahliye edildi, durumlarının iyi olduğunu öğrendik” dedi.

Öte yandan, ekipler mahalleye doğalgaz ve elektrik verilebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı -1

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı -2

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı -3

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı -4

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı -5

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı -6

Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı -7

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti burs şartıyla affetti

308
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri yakalandı

88
Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

Katar, Suudi Arabistan’la barış sinyali verdi

257
Camilerde kilise düzeni devam ediyor

Camilerde kilise düzeni devam ediyor

384
Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

Doğa Koleji'ne ödenen paralar ne oldu

119
Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

Emniyet'ten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı

58
Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

205
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir