taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8078
Euro
6.566
Altın
1285.265
Borsa
95191.67
Gram Altın
240.013

Sakarya'da DEAŞ sikkeleri ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonda, örgüt adına bastırılan 16 altın sikke ele geçirildi.

İHA | 16.04.2019 - 05:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla devam eden çalışmalarda; DEAŞ Silahlı terör örgütü ile bağlantılarının bulunduğu şeklinde haklarında bilgiler bulunan 2 şüpheli 5 Mart 2019 tarihinde yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmış, daha sonrasında çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmişti.

Sakarya'da DEAŞ sikkeleri ele geçirildi

DEAŞ İÇİN BASTIRILAN 16 ALTIN SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Tutuklu şahıslardan 1’inin ikametinde yapılan aramada DEAŞ terör örgütünün, Sözde kendi adına bastırdığı 16 adet Altın sikke ele geçirilerek el konuldu.

Sakarya'da DEAŞ sikkeleri ele geçirildi

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, devam eden operasyonlar kapsamında, terör örgütü adına örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Sakarya merkezli 17 ilde, gerçekleştirilen planlı operasyonlar kapsamında 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da DEAŞ sikkeleri ele geçirildi

Sakarya'da DEAŞ sikkeleri ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

197
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

30
Silikon tabancası, boru anahtarı ve testerelerle PUBG

Silikon tabancası, boru anahtarı ve testerelerle PUBG

10
Dünya'nın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

Dünya'nın en zehirli yılanları Zagreb'de sergilendi

10
Yeni bir öte gezegen bulundu

Yeni bir öte gezegen bulundu

22
3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

3 kişiyi bıçakladı, mahalleli linç etmek istedi

4
Nuri Bilge Ceylan Şanghay'da jüri başkanı olacak

Nuri Bilge Ceylan Şanghay'da jüri başkanı olacak

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir