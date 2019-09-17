Sakarya'da dereye bırakılan atıklar balıkları telef etti

Mudurnu Deresi'nde toplu balık ölümler meydana geldi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Dereye bırakılan atıklar nedeniyle Kazancı Köprüsü kesiminde, birçok irili ufaklı balıkların öldüğü görüldü.

Bu ölü balıkları gören vatandaşlar ise panik yaşadı. Vatandaşlar, balık ölümlerine yol açanların bulunup cezalandırılmasını istedi.

Dereye bırakılan atıklar balıkları telef ediyor VİDEO



"BİR KATLİAMDIR"

Bedilkadirbey Mahalle Muhtarı Ercai Pınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben 2003 yılında gözlemliyorum bu dereyi. O günden beri gelen bir katliamdır bu. Buna artık diyecek bir şey bulamıyorum. Biz bu katliamın önüne geçemedik. Ya devletimizin gücü yetmedi ya da tepkisi mi az oldu bilemiyoruz. Mudurnu Deresi olduğumuz yerden yukarıya doğru 8 kilometrelik bir alanda kirleniyor. Sanayi kuruluşlarımız ülkemizin ekonomik katkısı biz ona hiç bir itirazımız yok. Biz bunun neden kirlendiğini merak ediyoruz. Şu kuruluş kirletiyor diyemeyiz ama alan belli. Bu suyu 30-40 sene öncesinde içiyorlardı. Bakıyorsun şimdi belirli bir mesafeden sonra demek ki biz denetim sağlayamıyoruz. Vatandaş olarak da devlet olarak da sağlayamıyoruz. Gerçekten çok doluyuz." dedi.