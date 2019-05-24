taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1041
Euro
6.833
Altın
1283.07
Borsa
84596.16
Gram Altın
252.057

Sakarya'da dilenciden çıkan para herkesi şoke etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bebeği ile birlikte dilenen bir kadının üstünden 11 bin 430 lira çıktı.

İHA | 24.05.2019 - 10:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde özellikle sahura kadar sosyal hayatın yoğun olduğu Bağlar (Kafeler) Caddesi ile alışveriş merkezlerinin çevresi, dilenciler tarafından mesken tutuldu.

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ramazan ayının başından itibaren hız verdiği dilenci operasyonunda yaşanan son olay herkesi şaşırttı. Ekipler tarafından dilencilere göz açtırılmazken, yakalanan kişiler işlem yapılmak üzere zabıta müdürlüğüne götürülüyor.

Sakarya'da dilenciden çıkan para herkesi şoke etti

BİRÇOK DİLENCİ GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda da yine birçok dilenci gözaltına alınırken, bu kişiler işlem yapılmak üzere Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne sevk edildi.

11 BİN LİRA NAKİT PARA ÇIKTI

Yapılan aramalarda bebeğiyle birlikte dilenen bir kadın dilencinin üzerinden 11 bin 430 lira nakit para çıktı.

Sakarya'da dilenciden çıkan para herkesi şoke etti

PARAYA EL KONULDU

Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; paraya el konulduğu ve yakalanan şahıslarla ilgili Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesi’ne göre işlem yapıldığı belirtilirken, ayrıca bebek ve çocuklarını bu işte aracı olarak kullandıkları için bu kişilere İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; vatandaşlardan özellikle Ramazan ayını fırsat bilerek kendilerinden para ve yardım talep eden ve özellikle bu iş için çocuklarını da kullanan kişilere kesinlikle inanmamaları ve herhangi bir yardımda bulunmamaları istendi.

Sakarya'da dilenciden çıkan para herkesi şoke etti

Sakarya'da dilenciden çıkan para herkesi şoke etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İYİ Parti'de tüzük kurultayı

İYİ Parti'de tüzük kurultayı

68
Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

Elazığ'da gri listedeki PKK'lı etkisiz hale getirildi

85
Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

37
İstanbul'da gök gürültülü sabah

İstanbul'da gök gürültülü sabah

35
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

38
Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali başladı

Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali başladı

86
Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

Sarar çiftine hırsızlık olayı aydınlanıyor

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir