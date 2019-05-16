Sakarya'da dolmuşcular üniversite bastı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Adapazarı MYO’da öğrenim gören öğrenciler ile Camili hattında dolmuşçuluk yapan şoförler arasında iddiaya göre ücret verilmediğinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma MYO’nun önünde kavgaya dönüştü.

Güvenlik görevlilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sonra erdi.

DOLMUŞA BİNMEME EYLEMİ

Yaşanan olay sonrasında öğrenciler şoförlerden davacı ve şikayetçi olarak karakola ifade verdikleri öğrenildi. Okulun önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencilerle ile şoförlerin kavga ettiği an gözüküyor.

Yaşanan olay sonrası okul önünde durakta öğrenciler dolmuşa binmeme eylemi yaptı. Gerçekleşen eyleme SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, öğretim görevlileri, öğrenciler katıldı.

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"3-4 TANE DOLMUŞ GELDİ"

Olay anını gören öğrenci Muaz Berne yaptığı açıklamada, "Arkadaşımla dolmuşa bindik ve kendisi bana dolmuş ücretini uzattı ve ben parayı alıp dolmuşçuya verdim. Arkadaşımın yanına oturdum ve daha sonrasında dolmuşçu ise aranızdan bir kişi parasını vermedi inerken onu uyaracağım diye bir söylentide bulundu. Dolmuştan inerken arkadaşımı sen paranı vermedin demesi üzerine arkadaşım beni yanına çağırdı ve bende biz paramızı verdik dedim. Daha sonrasın da şoför ile arkadaşlarım arasında sözlü bir münakaşa oldu ve biz daha sonrasında okula doğru yürümeye başladık.





"DARBETMELERİ ACI VERİCİ BİR DURUM"

Dolmuş şoförü arkamızdan korna çalmaya başladı ve arkasından 3-4 tane daha dolmuş geldi. Hiç bir şekilde bir şey demeden arkadaşımı darbetmeye başladılar. Ayırmaya gelen arkadaşımı da aralarına alıp darp etmeye devam ettiler ve bende bir şekilde arkadaşımı aralarından alıp okula götürdüm. Dolmuş şoförleri sözlü tacizlerine devam ederken öğretmenlerimiz geldi durum polis ekiplerine ihbar edilince polis ekipleri hepimizi emniyete götürdü. Emniyette hepimiz ifadelerimizi verdik ve bu durumun arkasında duracağız. Biz onların çocukları, kardeşleri yaşındayız ve onların bu yaştaki çocukları darbetmeleri gerçekten acı verici bir durum " dedi.





"ÖZÜR DİLEYENE KADAR BELEDİYE OTOBÜSLERİNİ KULLANMALIDIR"

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık Sarıbıyık, "Ramazan ayı içerisinde böyle bir durumla karşılaştığımız için gerçekten üzüntü duyuyoruz. Öğrencilerimize yapışan bu yanlış durumun bize yapılan bir hakaret olarak kabul ediyoruz ve bu olayı kınıyoruz. Minibüslerin görevi vatandaşa ve öğrencilere hizmet etmek ve bu çocuklar başka şehirlerden başka ülkelerden buraya okumak için gelen öğrenciler bizim emanetimiz olan bu öğrencilere sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla kimsenin öğrenciye bu şekilde davranmasının hakkı yoktur hukuki açıdan da böyle bir durum söz konusu olamaz.

Öğrenci parayı verdiğini iddia ediyor bu yaşanan olayı dolmuşta yaşanan sıradan bir hadise olarak düşünüyorum ama dolmuşçuların toplanarak üniversiteyi basması ve üniversitenin önünde 3-4 dolmuşçunun öğrenciyi darbetmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Olay savcılığa intikal etmiş ve bundan sonrada olayı yakinen takip edeceğiz. Öğrencilerimizden de istirhamımızda dolmuşçular kendilerine nazik davranmıyor ise ve dolmuşçular bu durumdan özür dileyene kadar belediye otobüslerini kullanmalarıdır" diye konuştu.





"BU BİZİM ALIN TERİMİZDİR"

Dolmuş şoförü Muhammed Akduman ise yaptığı açıklamada, "Öğrenciye sen ücretini ödemedin dedim. Öğrencide ben ücretimi arkadaşıma verdim o size iletti dedikten sonra, verdiysen vermişsindir sorun değil dedim. Arkadaşı ise 2 TL’den ne olacak diye tepki gösterdi. Bende biz sabahtan akşama kadar para kazanarak evimize ekmek götürüyoruz bu bizim alın terimizdir diye söyledim. Daha sonrasında bana ses yükseltmeye başladılar ve bende parayı verip vermediklerini teyit etmek için görüntüleri izletmek istedim ve durağa davet ettim. Öğrenciler ise biri aracın sağ kapısına diğeri ise sol kapıya geçti ve ben araçtan indiğim anda bana vurdu" şeklinde konuştu.