Sakarya'da arazi zararı dolusavarlarla önleniyor

İlk kez Van'da üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan dolusavar, yoğun ilgi görmüştü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 3 bin 800 dönümlük meyve bahçesindeki ürünler, dolu yağışında oluşabilecek zararlardan dolusavarla korunuyor.

DOLU YAĞMURA ÇEVRİLİYOR

Dolusavar, meyve bahçelerine yaklaşan dolu bulutlarını önceden haber verirken yaydığı dalga ile de dolunun yağmur olarak düşmesini sağlıyor.

Arazideki dolu yağışını önlemek adına ülkeye sağlayacakları meyvenin dolu hasarı görmemesi için "dolusavar"ı aldıklarını dile getiren şirketin ziraat mühendisi Mehmet Ali Sırma, şunları anlattı;

"CİHAZ BEŞ YILDIR TÜRKİYE'DE"

"Bu cihaz yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bu cihazın kullanımını destekliyor. Bu cihazın amacı, tamamen tarım alanlarında dolu ile mücadele. Son yıllarda meydana gelen dolu hasarları ülkemizde had safhaya ulaştı ve çok fazla hasar meydana geldi. Bunun karşısında ürünlerimizde çok zarar meydana geliyor. Bu zararı ortadan kaldırmak için bir çalışmadır bu. Ülkemizde afetlerden dolayı birçok tarım ürünleri zarar görüyor ve biz de bu zararları önlemek istiyoruz. Bizim amacımız bu."



