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Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Hendek ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk, yanarak yaşamını yitirdi.

İHA | 18.11.2019 - 14:38..
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Sakarya'da Hendek ilçesi, Dereboğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Çevredeki vatandaşlar, evden yükselen dumanları fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin, çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

2 ÇOCUK YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, evin içinde mahsur kalan 2 çocuğun yanarak yaşamını yitirdikleri belirtildi. Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'da evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

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