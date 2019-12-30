taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9433
Euro
6.658
Altın
1513.81
Borsa
114769.29
Gram Altın
289.121
Bitcoin
43586.45

Sakarya'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Serdivan ilçesinde, polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonu kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 30.12.2019 - 17:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sakarya Serdivan ilçesinde, fuhuş yaptığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, 3 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

3 farklı adrese gerçekleştirilen baskında, Azerbaycan Uyruklu Magsud H. (24), fuhuştan kaydı olan N.A. (44), G.B. (43), H.Y. (29), G.A. (36) isimli kadın şahıslar ve bu şahıslarla para karşılığında fuhuş yapan 5 erkek zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu Magsud H. sınır dışı edildi.

İlginizi Çekebilir
Otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Isparta’da, otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Lastik değişirken duvar üzerine yıkıldı
Kağıthane'de kamyonetinin lastiğini değiştiren bir kişi istinat duvarının altında kaldı.
Ayvalık’ta bacadan çıkan yangın komşu evi yaktı
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.
Doğa Koleji İTÜ Vakfı'yla anlaştı
İTÜ Vakfı, Doğa Koleji'yle görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, devir işlemlerinin başladığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

149
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

145
İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları

177
Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

190
Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

174
Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

Kylie Jenner'dan 2019'a veda pozu

56
Sinan Aygün istifa etti

Sinan Aygün istifa etti

218
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir