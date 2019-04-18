Sakarya'da GSM bayisinde kan döküldü

Sakarya'nın Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi'ndeki bir GSM bayisine gelen ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli, burada çalışanlarla konuşmaya başladı.

Şüpheli, daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla bayi çalışanlarına ateş etti. Açılan ateş sonucu A.Ü. ve T.Y. adlı kadınlar yaralandı.

Saldırı anı görüntüleri, Ensonhaber WhatsApp hattına düştü.

Sakarya'da GSM bayisinde silahlı saldırı İZLE

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, diğer yaralı ise yakınları tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TELEFON FATURASI YÜKSEK GELİNCE SALDIRDI

Öte yandan zanlının, telefon faturasının yüksek gelmesinden dolayı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.