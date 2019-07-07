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Sakarya'da hayvanlar yüzünden iki aile birbirine girdi

Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında, hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle kavga çıktı.

İHA | 07.07.2019 - 10:04..
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında akrabalık bulunan komşuların hayvanlarının kendi ahırlarına girmemesi sonucu iki aile arasında tartışma yaşandı.

2 KİŞİ DARBEDİLDİ

Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede esnasında 23 yaşındaki S. L. ile 35 yaşındaki Z.L.A. darbedildi. Yaşanan o anlar ise evde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

DARP RAPORU ALDILAR

Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelen Karasu İlçe Jandarma ekiplerince iki ailenin de ifadesi alındı. Darp edilen S.L. ile Z.L.A. Karasu Devlet Hastanesi'ne giderek aldığı darp raporu ve güvenlik kamerası kaydı ile birlikte Karasu Savcılığına giderek şikayetçi oldu. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.Sakarya'da hayvanlar yüzünden iki aile birbirine girdi

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan tartışma ve kavga anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve arbede anları görülüyor. Daha sonrasında ise jandarma ekiplerinin bölgeye gelmesi görüntülere yansıyor.

Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

Sakarya'da hayvanlar yüzünden iki aile birbirine girdi

Sakarya'da hayvanlar yüzünden iki aile birbirine girdi

Sakarya'da hayvanlar yüzünden iki aile birbirine girdi

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