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Sakarya'da hırsızlık yapan çete çökertildi

Sakarya’da çaldıkları malzemeleri Kocaeli’ne götüren şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2’si serbest kaldı

İHA | 23.02.2020 - 20:16..
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde son 2 ay içerisinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçti.

ÇALDIKLARI EŞYALARI GÖTÜRÜRKEN YAKALANDILAR

2 ilçede yazlık olarak kullanılan evlere gece geç saatlerde kapı ve camları özel bir aparatla açarak girdikten sonra evlerden; kombi, televizyon ve dizüstü bilgisayar çalan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, şahısların Sakarya’dan çaldıkları malzemeleri Kocaeli ili Karamürsel ilçesine götürdüklerini tespit etti.

Şüphelilerin her hareketini adım adım izleyen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında, Kocaeli ve Sakarya’da 3 farklı ikamete gerçekleştirdikleri operasyonlarda; hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan B.Ö. (22) ile çeşitli suçlardan 3 adet kaydı bulunan S.M.S. (22) isimli şüphelileri ve şahısların kullandığı araca gerçekleştirdikleri operasyonda B.A. (22) isimli şahsı yakaladı. Şüphelilerin Sakarya’dan çaldıkları malzemeleri Karamürsel ilçesindeki 2’nci el eşya dükkanına polis kamerasına da yansıyan indirilme anında suçüstü yapılan operasyonda ise; 17 adet hırsızlıktan kaydı bulınan R.E. (23), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan M.A. (27), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan T.C. (30) ile R.K. (30) kıskıvrak yakalandı.

Sakarya'da hırsızlık yapan çete çökertildi

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

2’nci el eşya dükkanında yapılan aramalarda çalınan 17 adet televizyon, 7 adet kombi ve 1 adet dizüstü bilgisayar ile çalıntı eşyaları Karamürsel’e götürdükleri araçta yapılan aramalarda ise hırsızlık için kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki 4 gün süren sorgularının ardından Karasu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden; R.E., S.M.S., B.Ö., M.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, T.Ç. ile R.K. isimli şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. Aracı bulunmayan veya televizyon ile kombileri taşıyamayacak olan vatandaşların eşyalarını taşımaları ve gidecekleri yerlere kadar götürmeleri konusunda da polis ekiplerince gerekli yardımlarda bulunuldu.

Sakarya'da hırsızlık yapan çete çökertildi

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