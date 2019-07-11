Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ali Babacan, dünyanın en iyi 10 profesörü arasına giren Daron Acemoğlu'nu ekibine katabilmek için büyük bir çaba içerisinde.

Bilim insanları, uzaydaki yaralanmalara karşı 3 boyutlu yazıcılar ile kemik ve deri üretmeyi başardı.

Üç boyutlu yazıcılar Mars yolcuları için kemik ve deri üretecek

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CHP 3 yıl sonra 15 Temmuz söylemini değiştirdi

15 Temmuz'un kanlı bir darbe girişimi olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili, "Bu darbe değil başka şeydi diyenlere karşı çıkıyoruz" dedi.