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Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İki araç çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle ters döndü. Kaza sonrasında 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

İHA | 11.07.2019 - 15:42..
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Kaza, Sapanca ilçesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan ilçe hastanesi kavşağında yabancı uyruklu Mostafa Alshoweır idaresindeki otomobil, hastane önündeki ışıklı kavşakta Begüm A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Çarpışma sonucu Begüm A. idaresindeki araç, ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımı ve olay yerine gelen ekiplerce, ters dönen araçtaki yaralılar çıkartıldı.

Meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan Begüm A., Ekin A., Kenan A. ile yabancı uyruklu olan Altayar Fatema Mansor Mostafa, Alshwayer Jana Mostafa, Alshwayer Lujain Mostafa ve Alshwayer Faris Mostafa yaralandı.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sapanca  Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle kısa süreliğine kapanan İzmit-Sapanca karayolunda sürücüler,  alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından, trafik normal seyrine döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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