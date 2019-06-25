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Sakarya'da işçi servisi devrildi

Fabrikaya işçi taşıyan midibüsü, başka bir minibüsün sıkıştırması sonucu şarampole devrildi. Yolcuların yaşadığı dehşet, saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

İHA | 25.06.2019 - 11:15..
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Sakarya'nın, Erenler İlçesi D-100 karayolu Bekirpaşa mevkiinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P. yönetimindeki 54 S 0716 plakalı servis midibüsü, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren minibüsün sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kaza sonrası araçta yangın çıktı. Devrilen midibüsteki işçiler, camları kırarak kendilerini dışarı attı.

4 kişinin yaralandığı kazada, midibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇTAKİLER SAVRULDU, CAMI KIRMAK İÇİN BOĞUŞTU

Öte yandan, şarampole devrilen midibüsteki yolcuların yaşadığı dehşet anları, saniye saniye midibüsün kamerasına yansıdı.

Midibüsün devrilmesiyle sürücü ve yolcular araçta savruluyor. Büyük paniğin yaşandığı araçta, yolcular camı kırmak için uzun süre mücadele ediyor.

Şarampole düşen serviste yolcuların savrulduğu anlar -VİDEO



Sakarya'da işçi servisi devrildi

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