Sakarya'da işçi servisi devrildi

Afyorkarahisar'ın İncehisar ilçesindeki 500 işletme, başta Çin olmak üzere 120 ülkeye mermer ihracatı yaparak, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözünü tutarak kendisinin ve ailesinin mal varlığını tüm gerçekliğiyle kamuoyu ile paylaştı.

SpaceX'in en güçlü roketi, Türkiye saatiyle sabah 09.30'da fırlatıldı. Roketin merkez çekirdek iticisi ise okyanusa düştü.

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Yusuf Erdoğan, Galatasaray formasını giydi

Daha önce Trabzonspor ve Bursaspor formaları giyen ancak beklentileri karşılayamayan Yusuf Erdoğan, Galatasaray'la anlaştı. Değişmesi beklenen yabancı kuralı, bu transferde etkili oldu.