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Sakarya'da jandarma, kaputa gizlenmiş silah yakaladı

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada kaputa gizlenmiş silah ve para ele geçirdi.

İHA | 02.07.2019 - 12:44..
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Sakarya'da il jandarma ekipleri, Hendek ilçesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 karayolunda, S.A., ve G.K.D., isimli şahısların bulunduğu bir otomobili durdurarak arama yaptı.

KAPUTA GİZLENENLERİ BULMAK ÇOK ZOR OLMADI

Yapılan arama sonrası aracın ön kaputuna gizlenmiş vaziyette 1 adet 9.65 milimetre çapında Smith & Wesson marka, 1 adet 9x19 milimetre çapında Glock marka ve 1 adet 9x19 milimetre çapında sığ Sauer marka üç adet tabanca ve suçta kullanıldığı veya suçtan elde edildiği değerlendirilen toplamda 2 bin 113 TL para ele geçirdi.

Araçta bulunan S.A., ve G.K.D. isimli şahıslar, gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma, kaputa gizlenmiş silah yakaladı

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