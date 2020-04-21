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Sakarya'da kamyonla otomobil çarpıştı

Hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı.

AA |
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Sakarya'da kamyonla otomobil çarpıştı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Osman B. yönetimindeki 49 AAE 981 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 BCK 77 plakalı otomobille çarpıştı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan İsmet Akyüzlü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki Hüseyin ve Mehmet Akyüzlü ile Fatih Bahtiyar ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyüzlü'nün cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüldü.

Sakarya'da kamyonla otomobil çarpıştı

Sakarya'da kamyonla otomobil çarpıştı

Sakarya'da kamyonla otomobil çarpıştı

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