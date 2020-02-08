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Sakarya'da kar banyosu yaptı

Pamukova ilçesinde, alabalık tesisi işletmecisi Yılmaz Sarı geleneksel hale getirdiği kar banyosunu bu sene de devam ettirdi.

DHA | 08.02.2020 - 14:38..
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 16 yıldır alabalık tesisi işleten Yılmaz Sarı, kar yağışının keyfini yarı çıplak halde kar üstünde yuvarlanarak çıkardı.

AĞAÇLARIN ALTINDA KAR BANYOSU YAPTI

Kendini karların üzerine atan Yılmaz Sarı'ya bir yakını da eşlik etti. Yılmaz Sarı karla kaplı ağaçların altına geçerek, dalları sallayıp üzerine karların gelmesini sağladı.

Sakarya'da kar banyosu yaptı

"KAR BANYOSU YAPINCA KENDİNİ YENİLENMİŞ HİSSEDİYORUM"

Soğuk havaya aldırmadan kara yatıp üzerini örten Yılmaz Sarı, "Her yıl kar yağdığında üstümü çıkarıp, karlar üzerinde yuvarlanıyorum. Benim için hem bir etkinlik, hem de alışkanlık haline geldi. Kar, vücudumun direncini artıyor. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum ve kar banyosu yapınca tüm gün enerji dolu gibi hissediyorum. Bunu sağlığına önem veren herkes yapmalı. Yaptığım şeyin vücut için oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sakarya'da kar banyosu yaptı

Sakarya'da kar banyosu yaptı

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