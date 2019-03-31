taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Sakarya'da kazanan AK Parti adayı Ekrem Yüce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

AA | 31.03.2019 - 22:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ekrem Yüce 294 bin 716, İYİ Parti adayı Cihan Kolip 125 bin 242 oy aldı.

EKREM YÜCE KİMDİR

Yüce, ilk ve orta öğrenimini Pamukova'da, lise öğrenimini Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde tamamladı.

Ekrem Yüce, Adapazarı Merkez Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı ile Adapazarı Merkez Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı.

Ulusal Çay Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği ile ÇAYKUR Sosyal Dayanışma ve Kültür Vakfı Başkanlığı yapan Yüce, Rize Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Rize Üniversitesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Son olarak ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yapan Ekrem Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sakarya'da kazanan AK Parti adayı Ekrem Yüce

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'nın tercihi CHP oldu

Ankara'nın tercihi CHP oldu

682
Sezen Aksu sandık başında

Sezen Aksu sandık başında

156
Şırnak'ta Cumhur İttifakı kazandı

Şırnak'ta Cumhur İttifakı kazandı

179
Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

Pendik'te seçmene CHP'ye oy basılmış pusula verildi

217
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

345
Ekrem İmamoğlu'dan ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'dan ilk açıklama

346
Türkiye genelinde büyükşehirlerin durumu

Türkiye genelinde büyükşehirlerin durumu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir