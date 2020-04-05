Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs etkisini sürdürürken ülkeler de salgına karşı tedbirlerini sıkılaştırdı.
Koronavirüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler kapsamında denetimler artırıldı.
KIRAATHANEDE OYUN OYNADILAR
Uygulanan denetimler kapsamında Sakarya Hendek ilçesinde tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sosyal mesafe kuralına uymayarak oyun oynayan 11 kişi tespit edildi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Tespit edilen 11 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.