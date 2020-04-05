taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

Sakarya'da koronavirüs tedbirlerine uymayarak kıraathanede oyun oynayan 11 kişiye idari para cezası uygulandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs etkisini sürdürürken ülkeler de salgına karşı tedbirlerini sıkılaştırdı.

Koronavirüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler kapsamında denetimler artırıldı.

KIRAATHANEDE OYUN OYNADILAR

Uygulanan denetimler kapsamında Sakarya Hendek ilçesinde tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede sosyal mesafe kuralına uymayarak oyun oynayan 11 kişi tespit edildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Tespit edilen 11 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

İlginizi Çekebilir
KKTC'de 7 yaşındaki çocukta koronavirüs bulundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede koronavirüs vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki çocuk olduğunu açıkladı.
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye para cezası kesildi
Hakkari'de kavga eden 11 kişilik gruba sosyal mesafe tedbirine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.
Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi
Düzce'de bir DJ evinin balkonundan kaldığı sitenin sakinlerine DJ performansı sergiledi. Site sakinleri çalınan şarkılara evlerinin balkonlarından ve ortak yaşam alanlarından eşlik etti.
PTT ücretsiz maske dağıtımı yapacak
PTT, başvuruda bulunan vatandaşlara haftada 1 paket olmak üzere ücretsiz maske göndereceğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
469
PTT ücretsiz maske dağıtımı yapacak
PTT ücretsiz maske dağıtımı yapacak
564
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
321
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
61
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
1006
Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında
Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında
713
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir