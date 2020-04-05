Sakarya'da kıraathanede oyun oynayanlara para cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede koronavirüs vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki çocuk olduğunu açıkladı.

Hakkari'de kavga eden 11 kişilik gruba sosyal mesafe tedbirine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

Hakkari'de kavga eden 11 kişiye para cezası kesildi

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Düzce'de evinin balkonundan DJ performansı gerçekleştirdi

Düzce'de bir DJ evinin balkonundan kaldığı sitenin sakinlerine DJ performansı sergiledi. Site sakinleri çalınan şarkılara evlerinin balkonlarından ve ortak yaşam alanlarından eşlik etti.