Sakarya'da kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç denetlemesinin yanında kurallara uymayan yayalara denetimlerini de sıklaştırdı.

Sakarya’da da radar aracından tespit edilen kurala uymayan 20 yayaya 108'er TL para cezası kesildi.

Polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen yayalar cezayı yedikten sonra ayıldılar.





ÇOĞUNUN BAHANESİ DALGINLIK

Para cezası kesilen vatandaşlardan Havva Yıldırım, "Bir anlık dalgınlık ile yayalara kırmızı ışık yanarken karşıya geçtim. Çocuğumu okula götürmüştüm, oradan geliyordum bir anlık dalgınlıkla ceza yedim. Kırmızı ışıkta geçtiğim için polis ekipleri tarafından 108 TL para cezası kesildi” dedi.