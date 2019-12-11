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Sakarya'da kız öğrenci yurdunda kedi kız paniği

Gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak öğrencilerin odalarını tırmalayan şahıs, yurdu ayağa kaldırdı.

İHA | 11.12.2019 - 11:04..
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Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova Mahallesinde bulunan kız öğrenci yurdunda, belirlenemeyen bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak, öğrencilerin odalarının kapılarını tırmaladığı ve 'mır mır cadılar bayramı başlasın' şeklinde notlar bıraktığı ortaya çıktı.

ÖĞRENCİLER KAPILARIN ARKASINA SANDALYE KOYDU

Bunun üzerine yurtta bulunan bazı öğrenciler yaşadıkları panik nedeniyle kapılarının arkasına masa ve sandalyeler koyarak, ortaya atılan 'Kedi Kız' iddiasından kendilerini korumaya çalıştı.

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda kedi kız paniği

ODALARINI TERK EDİP BAHÇEYE İNDİLER

Yaşadıkları panik nedeniyle yurt yönetimine tepki göstermek isteyen öğrenciler gece saatlerinde odalarını terk ederek bahçeye indi. Konunun haber verilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin ses ve söylentilerden korktuklarını beyan ettikleri olay ile alakalı yapılan ilk incelemelerde somut ve ciddiyet arz eden bir delil bulamayan polis ekipleri öğrenci ve yurt yönetimiyle görüştü.

1 ÖĞRENCİ FENALAŞTI

Yurt idaresi tarafından konunun söylentiden ibaret olduğu ve abartılacak bir konu olmadığı beyanının üzerine daha önce teslim edilmeyen oda anahtarları, öğrencilerin talepleri doğrultusunda güvenlik açısından öğrencilere teslim edildi. Öğrencilerin anahtarlarını teslim alarak odalarına girdiği esnada ise kediden korkan ve panik atak rahatsızlığı olduğu öğrenilen 1 öğrenci fenalık geçirdi.

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda kedi kız paniği

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğrenciler, yurt ile ilgili birçok paylaşım yaparak yaşadıkları korkuyu dile getirmeye çalıştı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda kedi kız paniği

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda kedi kız paniği

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