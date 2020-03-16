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Sakarya'da koronavirüs testi dolandırıcıları yakalandı

Kendilerini sağlık personeli olarak tanıtıp, koronavirüs testi yapan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AA | 16.03.2020 - 16:33..
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Sakarya'da Cumhuriyet Başsavcılığı, polisi arayan vatandaşların kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan bazı kişilerin testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını söylemesi üzerine soruşturma başlattı.

9 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak şüphelileri belirledi.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor

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