Sakarya'da koronavirüs testi dolandırıcıları yakalandı

Sakarya'da Cumhuriyet Başsavcılığı, polisi arayan vatandaşların kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan bazı kişilerin testi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığını söylemesi üzerine soruşturma başlattı.

9 KİŞİ YAKALANDI

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak şüphelileri belirledi.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor