Sakarya'da makas attı, egzozu bağırttı: Plakasız motosikletli trafikte tehlike saçtı

Trafikte kural ihlali, yalnızca cezaya değil can ve mal kayıplarına da neden oluyor.

Sürücüler, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyor.

Bu sebeple belirlenen kurallara uyulması hayati önem taşıyor.

Ancak aksi durumlar da zaman zaman kayıtlara geçiyor.

MAKAS ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde plakasız ve abart egzozlu motosikletin sürücüsü, makas atıp emniyet şeridinden ilerledi.

Tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, plakasız ve abart egzoz bulunan motosikletin sürücüsünün halk otobüsü ile otomobilin arasından adeta silme bir şekilde makas atması, sinyal kullanmadan şerit değiştirip, emniyet şeridine girerek ilerlemesi yer aldı.