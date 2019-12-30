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Sakarya'da minibüs kazası: 1 ölü 4 yaralı

Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İHA | 30.12.2019 - 08:56..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde İ.T. yönetimindeki 16 SU 024 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Fatma Kılıç ise; kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da minibüs kazası: 1 ölü 4 yaralı

Sakarya'da minibüs kazası: 1 ölü 4 yaralı

Sakarya'da minibüs kazası: 1 ölü 4 yaralı

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