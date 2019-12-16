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Sakarya'da okulun çatısı yandı

Erenler ilçesinde çıkan yangın için Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, “Çok şükür yaralanan ve dumandan etkilenen yok” dedi.

İHA | 16.12.2019 - 12:13..
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortaokulu'nun çatısında, yangın çıktı.

Kısa sürede tüm çatı alevler içinde kalırken, bu sırada okulda olan öğrenciler büyük korku yaşadı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çatıdaki izolasyon malzemesinin alev almasıyla başladığı öğrenilirken, çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti. Yangın sonrası okul tamamen boşaltılırken, öğrenci velilerinin panikle çocuklarının yanına geldiği öğrenildi.

Öte yandan, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut ve Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Sakarya'da okulun çatısı yandı

''DUMANDAN ETKİLENEN YOK''

Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın içerisinde eğitim ve öğretim yaptığı güzel bir okulumuzdu ama maalesef henüz nedeni belli olmamakla beraber kalorifer dairesinde çıkmış olma ihtimali olduğu itfaiyeci arkadaşlarımız tarafından ifade edilmekte. Tabii itfaiye raporu sonuçlarına göre, yangının esas sebebinin ne olduğu ortaya çıkacak. Ama Allah’a hamdolsun hiçbir zayiat yok, çocuklarımız anında dışarıya çıkarılmışlardır. Dumandan etkilenmiş, hastaneye kaldırılmış ne bir çocuk ne bir öğretmen ne de bir görevlimiz var. Sonuç bu anlamda sevindirici, bu tür kazaların hiç olmaması temennimiz ama zaman zaman bu tür olaylar maalesef yaşanmakta. En kısa zamanda okulumuzun yine onarılacağını, eğitim ve öğretime devam edeceğini söylemek istiyorum.” dedi.

Sakarya'da okulun çatısı yandı

''İTFAİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ, HIZLI ŞEKİLDE GELEREK MÜDAHALE ETTİLER''

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise yaptığı açıklamada, Çok şükür öğrencilerimiz ile alakalı herhangi bir sıkıntı söz konusu değil, çatı ile alakalı bir yangın var. Kaymakamımızın dediği gibi bu durumu en kısa zamanda hem kaymakamlığımız, belediyemiz ve milli eğitimimiz ile birlikte bunu telafi ederiz. Eğitim- öğretime de başlarız çok şükür. Çok şükür hastaneye kaldırılanımız yok. İtfaiyemize de teşekkür ediyoruz zamanında hızlı şekilde gelerek müdahale ettiler. Geçmiş olsun diyoruz.” diye konuştu.

Sakarya'da okulun çatısı yandı

Sakarya'da okulun çatısı yandı

Sakarya'da okulun çatısı yandı

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