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Sakarya'da ormanda kaybolan kadını AFAD ekipleri buldu

Sakarya'da ormanda mantar toplamaya giden kadını AFAD ekipleri 4 saat sonra kurtardı.

İHA | 18.10.2019 - 02:25..
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Sakarya’nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası’nda Sevil Gündoğar eşiyle beraber ormana mantar toplamaya gitti.

Sakarya'da ormanda kaybolan kadını AFAD ekipleri buldu

AFAD EKİPLERİ GELDİ

Sevil Gündoğar, ormanlık alanda kayboldu. Mantar toplarken eşinin kaybolduğunu fark eden Mehmet Gündoğar, yakınlarını ve jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da ormanda kaybolan kadını AFAD ekipleri buldu

4 SAATTE BULUNDU

4 saat süren yoğun çalışması sonrasında Sevil Gündoğar jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Öte yandan, eşin bulunduğunu öğrenen Mehmet Gündoğar ve yakınlarının mutlulukları gözlerinden okundu.

Sakarya'da ormanda kaybolan kadını AFAD ekipleri buldu

Sakarya'da ormanda kaybolan kadını AFAD ekipleri buldu

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