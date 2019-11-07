Sakarya’da otomobil dolandırıcılarına operasyon

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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İyi taksici kötü taksici

Ulaşım sektörünün en çok eleştirilen mesleklerinden biri olan taksi şoförlüğünün hakkını veren de var veremeyen de var...