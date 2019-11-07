Sakarya’da otomobil dolandırıcılarına operasyon

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, araç alım-satımında dolandırıcılık yapılmasına yönelik çeteye operasyon başlattı.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 11 şahsı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçlarından gözaltına aldıklarını belirttiler.
Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.