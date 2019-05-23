Kaza, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çöp kamyonu çöp konteynerını almak için yolun sağında durdu.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Çöp kamyonunun arkasına yanaşan özel halk otobüsünün sürücüsü, bir anda yola çıkış yaptı. Ancak arkadan gelen Zuhal E., idaresindeki otomobil önüne çıkan özel halk otobüsüne yandan çarparak karşı şeride geçti.

Sakarya'da otomobil otobüse çarpıp karşı şeride geçti VİDEO

SÜRÜCÜ BİR SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Ön lastiği patlayan araç güçlükle dururken, bayan sürücü bir süre kendine gelemedi. Meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmaması sevindirdi.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, yolcu otobüsünün arkadan gelen otomobili görmeyerek sol şeride geçmesi ve daha sonra yaşanan kaza anı gözüküyor.

Otomobile yandan çarpıp karşı şeride uçtu VİDEO