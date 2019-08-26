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Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

TEM yolunda, tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

DHA | 26.08.2019 - 16:59..
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TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinden, İstanbul yönüne giden Şahin Çam yönetimindeki otomobil, önündeki Hasan Çağoğlu'nun kullandığı tıra çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TIRIN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girdi. Kazada, otomobildeki sürücü Şahin Çam ile birlikte Hanife Çam, Ayşe Ana Koç ve Mahmut Eren Koç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

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