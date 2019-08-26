Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinden, İstanbul yönüne giden Şahin Çam yönetimindeki otomobil, önündeki Hasan Çağoğlu'nun kullandığı tıra çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE TIRIN ALTINA GİRDİ
Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına girdi. Kazada, otomobildeki sürücü Şahin Çam ile birlikte Hanife Çam, Ayşe Ana Koç ve Mahmut Eren Koç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.