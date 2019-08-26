Sakarya'da otomobil tırın altında kaldı: 4 yaralı

Fransız basını yaklaşan kura çekimi öncesi hayali bir ölüm grubu oluşturdu. Gazete gruba Galatasaray'ı da koydu.

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İstanbul'un konutta en ucuz ve en pahalı ilçeleri belli oldu

Kiralık konutta en ucuz ilçeler Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe olurken, en pahalı ilçeler Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu listedeki yerini aldı.