Sakarya'da park görevlisi müşterinin aracını çizdi

Sakarya'da kadın sürücü, aracını park ettiği yerden almaya gittiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aracının park görevlisi tarafından çizilme anını kamera kayıtlarından saniye saniye izleyen kadın şoför, konu ile ilgili şikayette bulundu.

OTOPARK GÖREVLİSİ ARACIN SAĞ KAPISINI ÇİZDİ

Etraftaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Şahin, görüntülerde 2 park görevlisinin aracının başına geldiğini ve park görevlilerinden birinin elindeki aletle aracın sağ kapısından şoför kapısına kadar çizdiğini gördü. Yaşanan olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntüyü izleyen İlknur Şahin görevliden şikayetçi oldu. Park görevlisi suçlamaları reddedince, Şahin'in kayıt altına alınan görüntülerle adli mercilere başvurduğu bildirildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, yaşanan olay sonrası Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin harekete geçerek otopark görevlisinin park halindeki aracı çizdiği iddiaları ve görüntüler üzerine idari soruşturma başlattığı bildirildi.