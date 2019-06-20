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Sakarya'da sel basan kıraathanede okey oynadılar

Üç gündür süren aşırı yağış sonrası sel basan kıraathanede müşteriler, hiç bir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.

İHA | 20.06.2019 - 12:17..
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Sakarya’da 3 gündür etkisini arttıran sağanak yağış bir çok yerde su baskınları yaşandı.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış bir çok dükkanında su dolmasına neden oldu.

Aşırı yağış sonrası Adapazarı ilçesi Kavaklar Caddesi İpek Sokakta bulunan kıraathanenin tamamı su altında kalırken, müşteriler ise hiç bir şey olmamış gibi okey oynamaya devam etti.

Cep telefonu ile bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

Şehri su basarken okeye dönen abiler- VİDEO

Sakarya'da sel basan kıraathanede okey oynadılar

Sakarya'da sel basan kıraathanede okey oynadılar

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