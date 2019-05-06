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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Adapazarı'nda meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 06.05.2019 - 18:03..
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Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ SIRTINDAN VURULDU

Bu sırada, taraflardan Ufuk Durmaz, kavgaya dahil olan başka bir kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

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