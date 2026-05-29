Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Sakarya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'ndeki iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada G.D.'nin (34) minibüsteki S.D. (32) ve O.D.'yi (30)'yi tabancayla ateş ederek yaralamasına ilişkin jandarma ekipleri çalışma yürüttü.
7 GÖZALTI
Çalışmalar sonucu silahı ateşleyen G.D., olayda yaralanan S.D. (32) ve O.D. (30) ile kavganın tarafları S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)