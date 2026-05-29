Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'ndeki iş yerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada G.D.'nin (34) minibüsteki S.D. (32) ve O.D.'yi (30)'yi tabancayla ateş ederek yaralamasına ilişkin jandarma ekipleri çalışma yürüttü.

7 GÖZALTI

Çalışmalar sonucu silahı ateşleyen G.D., olayda yaralanan S.D. (32) ve O.D. (30) ile kavganın tarafları S.C. (41), Ö.Ç. (38), G.K. (42) ve G.D. (41) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.