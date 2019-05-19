Sakarya'da silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı,

Silahların konuştuğu kavgada 3'ü ağır dört kişi yaralandı. Ağır yaralanan şahıslar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Hastane önüne gelen yakınlar tekrar kavgaya tutuşunca çok sayıda kişi yaralandı.

SİLAHLAR KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E. (21), M.E. (57), F.H. (43), A.E. (62) ve K.H. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VURULAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E, M.E. ve F.H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

HASTANEDE DE KAVGA ÇIKTI: 2 YARALI

Güvenlik güçleri, hem mahallede, hem de yaralıların kaldırıldığı hastanede önlem aldı. Ancak hastanenin acil servisinin girişinde bir süre sonra taraflar arasında kavga çıktı. Yaralıların yakınları birbirine girdi. Çevik Kuvvet polisleri olaylara müdahale etti.

Hastane bahçesinde taraflardan bir kişinin tüfeğini ateşlemesi sonucu saçmaların isabet ettiği 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı. Yaşanan olaylar üzerine önlemler arttırıldı. Hastaneye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

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