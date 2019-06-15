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Sakarya'da sınava polisler yetiştirdi

Polisler, yanlış okula gittiği için yolda ağlayan genci, ekip otosuyla sınava yetiştirdi.

AA | 15.06.2019 - 14:57..
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YKS birinci oturumu için Adapazarı Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Berkan Durgun isimli bir genç, yanlış okula geldiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Ekip otosuna alınan Dursun, sınava gireceği okula getirildi.

"SINAVIM GAYET İYİYDİ"

Sınav sonrası Berkan Durgun yaptığı açıklamada, "Kırmadılar Allah razı olsun, yetiştirdiler beni son dakikada. İçerideki görevli arkadaşlar da beni aldılar içeri son dakikada. Onlardan da Allah razı olsun. Sınavım gayet iyiydi, memnundum. Liseyi Bolu Mengen'de aşçılık okulunda bitirdim. Şimdi de yine aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Sakarya'da sınava polisler yetiştirdi VİDEO

"ÖĞRENCİYİ YETİŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Öğrenciyi okula yetiştiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Görgülü, yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın, yanlış gelen öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda hafta içinden bu yana talimatları vardı. Bizde o anda okul çevresinde bulunuyorduk. Geç kalan öğrenci kalabilir diye. O anda öğrencimizi gördük. Hemen öğrenciyi aracımıza aldık, yaklaşık 7 dakikamız vardı, zamanla yarışıyorduk. Öğrenciyi yetiştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Sakarya'da sınava polisler yetiştirdi

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