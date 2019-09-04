Sakarya'da sivrisneğin ısırdığı vatandaş dışarı çıkamıyor

Son zamanlarda sivrisinek ısırıkları ile ilgili vakalar artmaya başladı.

SİVRİSİNEKLER TARAFINDAN ISIRILDI

Gazipaşa Mahallesinde oturan Emre Keskin isimli kişi, uykusunda sivrisinekler tarafından ısırıldı. Sabah kalktığında ise hiç tahmin etmediği bir durumla karşılaştı.

"2 HAFTADIR EVDEN ÇIKAMIYORUM"

Isırıkların olduğu yerde yara oluşan ve hastaneye tedavi olmak için giden Keskin, “Doktora gittim, tenimin hassas olduğunu söylediler. Ben hastaneye gittiğimde başka bir abla da çocuğunu aynı şikayetle getirmişti. Çocuğun her yeri yaraydı. Herkesin mi teni hassas? Yetkililer buna bir çare bulsunlar, 2 haftadır evden çıkamıyorum.” dedi.