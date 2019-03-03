Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Kerimcan Çiftçioğlu, köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırış sesleri ile birlikte dışarıya fırlayan Aziz Şeker adlı esnaf ise yere düşen çocuğu, köpeklerin saldırısından kurtardı.

BİR ÇARE BULUNSUN

Yetkililerin sokak köpeklerine bir çare bulması gerektiğini söyleyen Şeker, yaptığı açıklamada, “Burada biz dükkanda oturuyorduk. Bir köpek sesiyle kal,ktık baktık ki esnaf arkadaşımızın oğluna köpek saldırıyor. Isıracaklardı biz hemen müdahale ettik esnaf arkadaşlarla. Yetkililerimizin bu konu hakkında yardımlarını istiyoruz. Çocuklarımız yolda saldırıya uğruyor.” dedi.

Sakarya'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı VİDEO