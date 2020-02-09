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Sakarya’da tarihi eser operasyonu

Akyazı'da, jandarmanın düzenlediği operasyonla 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 09.02.2020 - 19:12..
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı’da sanayi sitesinde iş yeri bulunan H.G.’nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı -2

2 ADET TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada evrak çantasının içerisine konulan 2 adet Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı -1



Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı -3

Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı -4

Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı -5

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