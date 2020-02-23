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Diyarbakır annesi Üçdağ: 600 yıl da geçse bu kapıdan gitmeyeceğim

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Van'da enkaz altında kalan bir çocuk çıkarıldı

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Şükrü Ersoy: Bu büyüklükteki deprem öldürmez

1 Pamukkale'ye giriş ücretine 20 lira zam geldi Beyaz cennet Pamukkale’nin 60 TL olan giriş ücretleri gelen zamla 80 TL’ye çıktı.

2 Ceren Damar'ın babası: Vahit Bıçak kızımın namusuna dil uzattı Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında 'ölünün hatırasına saygısızlık' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından dava açmaya hazırlanıyor.

3 Sibirya'da 46 bin yıllık kuş kalıntısı bulundu Sibirya'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuş bulundu.

4 Sakarya'da tır ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Hendek ilçesinde bir tır ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güney sınırında açtığı ateş sonucunda bir Filistinli'yi şehit etti, üç Filistinli'yi yaraladı.

6 Ali Babacan'dan HDP'ye mesaj HDP kongresine davet edilen Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu. Babacan "Hayırlı olsun dileklerini sundu"