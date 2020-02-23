Sakarya'da tır ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya, Hendek Rasimpaşa mevkisinde, Sebahattin Damar'ın kullandığı 41 F 9589 plakalı tır ile İsmail Kandemir yönetimindeki 34 YM 8153 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
POLİS EKİPLERİ VE İTFAİYE SEVK EDİLDİ
Çevredekiler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan İsmail Kandemir ile Mehmet Defne'yi araçtan yaralı çıkardı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada yaralanan tır sürücüsü, Sebahattin Damar ile İsmail Kandemir ve Mehmet Defne, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İsmail Kandemir ile Mehmet Defne, tedaviye alınırken, Kandemir ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polisler, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.