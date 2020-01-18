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Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan uyuşturucu çıktı

Akyazı ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

DHA | 18.01.2020 - 18:33..
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Dokurcun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Çakıroğlu Beyler Mahallesi'nde C.T.’ye ait eve baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

İki katlı ev ve tarlada yapılan aramada 2 tabanca, seri numaraları silinmiş 2 av tüfeği, ve evin çatısında bulunan 4 kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi. Evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette bidonlar içerisinde toplam 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. C.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan uyuşturucu çıktı

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