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Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

İHA | 29.12.2019 - 06:12..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde saat 00.45 sıralarında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 10 LY 271 plakalı otomobil ile 54 UF 248 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan D.T. (16), O.A.K. (15) ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

YARALILAR ÇEŞİTLİ HASTANELERDE TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

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