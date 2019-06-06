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Sakarya'da trafik polisine artistlik yapan kadın

Ön plakasız arabasıyla hatalı park yapan kadın sürücü, trafik polisleriyle girdiği gereksiz laf dalaşı sonrasında karakola götürüldü.

Haber Merkezi | 06.06.2019 - 15:25..
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Sakarya'da trafik polisine artistlik yapan kadın

Sakarya'da çekilen görüntülerde lüks arabasını yanlış yere park eden kadın sürücü, polis ekipleri tarafından çevrilince deliye döndü.

"NE BU TANTANA"

Arabasından inen genç kadın trafik polisine, "Hiç mi insan görmediniz? Hayırdır, ne oluyor? Terörist miyim ben? Ne bu tantana?" şeklinde bağırmaya başladı.

Sakarya'da trafik polisine artistlik yapan kadın

"ÇOCUK MU VAR KARŞINDA"

Trafik polisinin, "Ne bağırıyorsun, çocuk mu var karşında" demesi üzerine de "Bir bayanla bu şekilde konuşamazsın" diye isyan etti.

Sakarya'da trafik polisine artistlik yapan kadın

"KARŞIMDA BİR BAYAN OLURSA..."

Bu sözleri duyan polis memuru ise, "Ben bir bayanla nasıl konuşulacağını çok iyi bilirim, ama o bayan olursa" şeklinde tepki gösterdi.

Sakinliğini korumaya çalışan polis memuru ise kadın sürücüden şikayetçi oldu.

Sakarya'da trafik polisine artistlik yapan kadın VİDEO

Sakarya'da trafik polisine artistlik yapan kadın

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