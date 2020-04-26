Sakarya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tarlaya çalışmaya giden Vahap Yılmazkaya'nın kullandığı 54 SE 331 plakalı traktör, Akçay Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki şarampole devrildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, traktörün altında kalan Yılmazkaya ve oğlu A.Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Vahap Yılmazkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.