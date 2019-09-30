taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.667
Euro
6.2016
Altın
1496.36
Borsa
105152.17
Gram Altın
272.78
Bitcoin
45635.94

Sakarya'da traktör duvara çarptı: 1 ölü

Kadın sürücünün kullandığı traktör önce bahçe sonra ahırın duvarına çarparak devrildi.

DHA | 30.09.2019 - 02:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sakarya'da Pamukova Çilekli Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

Evinden tarlaya traktör ile giden Nesrin Kabakçı yönetimindeki 54 EV 473 plakalı traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bir evin bahçe duvarına daha sonra ahırın duvarına çarptı.

Devrilen traktörden fırlayan Nesrin Kabakçı ağır yaralandı.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Nesrin Kabakçı'yı Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kabakçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da traktör duvara çarptı: 1 ölü

Sakarya'da traktör duvara çarptı: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

Eren Erdem Silivri'de deprem korkusuyla yaşıyor

84
Bursa'da kamyon markete girdi

Bursa'da kamyon markete girdi

2
Gürcistan vatandaşı isim benzerliğinden tutuklandı

Gürcistan vatandaşı isim benzerliğinden tutuklandı

0
Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

Rusya'da 25 bin kişilik protesto eylemi

0
Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

Samsun’da denizaltı mühimmatı paniği

0
Düzce'de alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Düzce'de alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

0
Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

Düzce'de 12 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken öldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir